Juventus-Inter, Allegri pronto a varare il tridente. Dybala in ballottaggio – TS

Juventus-Inter è in programma il 3 aprile. Per la sfida dell’Allianz Stadium, Allegri pensa al tridente. Paulo Dybala, al centro del mercato, potrebbe partire dalla panchina

SCELTE – Juventus-Inter si avvicina. Massimiliano Allegri, per la sfida dell’Allianz Stadium, dovrebbe varare il 4-3-3. In attacco con Vlahovic, che dovrebbe essere a disposizione, agiranno Morata sulla sinistra ed uno fra Dybala, al centro di numerosi voci di mercato dopo il mancato rinnovo, e Cuadrado. A centrocampo dovrebbero agire Rabiot, Arthur e Locatelli, con Zakaria pronto a subentrare dalla panchina. In difesa, davanti a Szczesny, Danilo e De Sciglio esterni con De Ligt e Chiellini in mezzo. Da non scartare, però, scrive Tuttosport, l’ipotesi 3-5-2 con Cuadrado che agirebbe da esterno destro a tutto campo e Dybala che andrebbe in ballottaggio con Morata per un posto accanto a Vlahovic.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini