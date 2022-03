Juventus-Inter, Allegri ne recupera due: già pronti a inizio settimana – CdS

Juventus-Inter andrà in scena domenica 3 aprile alle 20:45 in uno scontro decisivo per il campionato. Massimiliano Allegri dal canto suo recupererà almeno due giocatori a partire già da inizio settimana.

DUE RECUPERI – La Juventus anche ieri è scesa in campo alla Continassa per preparare la sfida contro l’Inter in allenamento. Oggi sarà di riposo per i bianconeri, e la squadra tornerà a disposizione domani prima di alcuni elementi. Sotto la lente di ingrandimento Dusan Vlahovic, Zakaria e Alex Sandro, alle prese con i rispettivi acciacchi. Dusan non preoccupa: il problema all’inguine, che gli ha fatto saltare le amichevoli della Serbia, è praticamente superato e quindi tutto appare sotto controllo. DV7 è atteso in gruppo ad inizio settimana così come Zakaria, reduce da un mese di stop per un problema muscolare. Anche Alex Sandro, vittima di due infortuni ravvicinati, migliora e ha messo nel mirino la sfida con i nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

