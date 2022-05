Juventus-Inter, Allegri ne recupera altri due! Non ce la fa McKennie – TS

Juventus-Inter andrà in scena mercoledì 11 maggio alle 21. Ultima chiamata per i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, che intanto può sorridere per il recupero di due giocatori. Come riportato da TuttoSport, però, niente da fare per Weston McKennie.

DUE RECUPERI – Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Inter dopo il recupero di Juan Cuadrado per la sfida contro il Genoa, potrà contare anche sul ritorno di Manuel Locatelli. Il centrocampista torna convocabile, ma quanti minuti avrà nelle gambe non è dato dato saperlo con precisione, neanche per il tecnico bianconero. Per lo stesso motivo da capire se sarà schierato da titolare o meno. Stesso discorso per il secondo recupero, cioè quello di Luca Pellegrini, reduce dai guai alla caviglia. Nulla da fare, invece, per Weston McKennie.

Fonte: TuttoSport – Fabio Riva

