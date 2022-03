Juventus-Inter, Allegri in campo con i pochi a disposizione: il programma

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è tornata oggi in campo al Training Center dove ha dato inizio ai lavori in vista del big match con i nerazzurri

VIA AI LAVORI – Juventus-Inter è il big match della trentunesima giornata di Serie A, in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. La squadra di Simone Inzaghi per poter ancora puntare allo scudetto deve solo vincere mentre i bianconeri con i 3 punti scavalcherebbero proprio l’Inter in classifica (in attesa di recuperare il match con il Bologna). La squadra di Massimiliano Allegri è tornata oggi in campo per dare inizio ai lavori in vista del derby d’Italia. Il gruppo, a ranghi ridotti visti i tanti Nazionali, si è concentrato su torelli ed esercizi di possesso palla, alternati a corsa a secco. Tra i calciatori a disposizione di Allegri c’è Paulo Dybala, rimasto a Torino e oggi convocato in Procura nell’ambito dell’inchiesta sul club di Andrea Agnelli (vedi articolo).