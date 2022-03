Juventus-Inter, Allegri ‘copia’ Inzaghi: cambia l’avvicinamento alla partita

Manca una settimana a Juventus-Inter e c’è una modifica da parte dei bianconeri nel programma di avvicinamento. Allegri si allinea a quanto già deciso da Inzaghi.

LO STESSO PROGRAMMA – La Juventus, a differenza dell’Inter, si è allenata nella giornata di ieri (vedi articolo). Oggi è domenica libera per entrambe le squadre, domani doveva esserlo solo per il gruppo rimasto a disposizione di Simone Inzaghi. Non sarà così: i bianconeri, via Twitter, informano che la ripresa degli allenamenti slitta a sua volta a martedì pomeriggio. Una scelta, quella di Massimiliano Allegri, che porterà entrambe le squadre ad avere lo stesso numero di giorni di lavoro prima del derby d’Italia. In vista di Juventus-Inter, in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45, il tecnico bianconero valuterà da martedì le condizioni dei giocatori acciaccati (vedi articolo), aspettando il rientro dei nazionali.