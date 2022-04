Juventus-Inter, Allegri cambia modulo? Doppia opzione in vista

Per Juventus-Inter Allegri non esclude la possibilità di cambiare modulo. Secondo Sport Mediaset ci sono due opzioni a livello tattico per la partita di domenica, anche in base agli uomini.

LA SCELTA – In Juventus-Inter l’opzione di modulo per Massimiliano Allegri è doppia. Il tecnico bianconero può giocare sia col 3-5-2 sia col 4-4-2, anziché col più consueto 4-3-3. Secondo Sport Mediaset l’ipotesi è di iniziare con il modulo a tre più “coperto”, che potrebbe poi spostarsi nel più classico a quattro. Questo fa sì che Juan Guillermo Cuadrado e Mattia De Sciglio giochino esterni a tutta fascia, con Danilo da Silva che sarebbe il terzo centrale assieme a Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt. Davanti ballottaggio fra Paulo Dybala e Alvaro Morata con Dusan Vlahovic sicuro del posto. Questa la probabile formazione di Allegri per Juventus-Inter, secondo Sport Mediaset: Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Zakaria, De Sciglio; Dybala o Morata, Vlahovic.