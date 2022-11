Juventus-Inter, Allegri cambia formazione ma non modulo. C’è Miretti

Juventus-Inter stasera alle ore 20.45 vedrà ancora una volta Allegri cambiare formazione rispetto alle precedenti partite (vedi articolo). Nei tanti cambi del tecnico una conferma: il modulo e la presenza del giovane Miretti.

RIENTRI A METÀ – Contro il PSG la Juventus aveva ben dodici assenti, contro l’Inter saranno molti di meno ma il numero esatto è ancora da quantificare. Questo per la delicata situazione Dusan Vlahovic (vedi articolo), che al massimo andrà in panchina. Massimiliano Allegri, rispetto a mercoledì, ritrova di certo Danilo da Silva che in Champions League era squalificato, poi anche Gleison Bremer e Angel Di Maria. Per i due brasiliani probabile maglia da titolare, per l’argentino impiego a gara in corso così come Federico Chiesa, rientrato quattro giorni fa dopo quasi dieci mesi di stop. Resta ancora fuori Moise Kean nella lunga lista di indisponibili bianconeri, quindi Arkadiusz Milik sarà l’unica punta.

LA SCELTA SUL MODULO – Per Juventus-Inter Allegri dovrebbe puntare ancora sul 3-5-1-1, col classe 2003 Fabio Miretti trequartista. L’altro giovane Nicolò Fagioli, autore di un gran gol otto giorni fa a Lecce, sarà uno dei due interni con Adrien Rabiot (non essendoci Weston McKennie e Leandro Paredes). Da centrale invece va Manuel Locatelli, al rientro in Serie A. Sulle fasce Juan Guillermo Cuadrado a destra e Filip Kostic a sinistra, in caso di (improbabile) passaggio al 4-3-3 potrebbero fare anche gli esterni alti. Qualche dubbio anche su chi starà davanti a Wojciech Szczesny in difesa. Se i già citati Danilo e Bremer hanno una maglia pressoché certa non è così Leonardo Bonucci, pur essendo andato in gol col PSG. Potrebbe essergli preferito Alex Sandro da braccetto di sinistra, per un terzetto difensivo tutto brasiliano. Questa la probabile formazione di Allegri per Juventus-Inter: Szczesny; Bremer, Danilo, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.