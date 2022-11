Juventus-Inter, Allegri con Bremer e difesa a tre. Dubbio Bonucci – TS

Juventus-Inter è alle porte, gli allenatori pensano alle ultime soluzioni per vincere la partita. La formazione dell’Inter è già chiara (vedi articolo), su quella dei bianconeri Allegri ha ancora dei dubbi. Tuttosport si sofferma su Bonucci e Bremer.



DIFESA A TRE – Manca poco ormai al derby d’Italia che vedrà protagoniste la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri già sono certi di come scendere in campo e approcciare la gara, sui bianconeri ancora ci sono dubbi, sia in attacco che in difesa. Della zona offensiva già si hanno le prime notizie (vedi articolo) , mentre per la retroguardia Allegri si lascerà il beneficio del dubbio fino all’ultimo minuto. La difesa dovrebbe essere a tre, col rientro di Gleison Bremer ma dubbi su Leonardo Bonucci. I due non hanno brillato in questa prima parte di stagione, soprattutto il secondo. Il brasiliano non ha ancora soddisfatto le aspettative create dall’enorme cifra spesa dalla famiglia Agnelli per lui. Oggi potrebbe essere il giorno del suo riscatto personale, proprio contro chi lo ha corteggiato per mesi e mesi. Con Bremer e uno fra Danilo da Silva (favorito) e Bonucci dovrebbe iniziare Alex Sandro sul centro-sinistra. Il terzino verde-oro sarà adattato in difesa per lasciare spazio sulla fascia a Filip Kostic.

Fonte: Tuttosport – m.bo