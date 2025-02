Juventus-Inter, Acerbi in vantaggio! Poi chi in attacco? Le ultime – CdS

L’Inter si avvicina alla sfida contro la Juventus con ancora qualche nodo da sciogliere nella formazione. Simone Inzaghi ha quasi delineato l’undici titolare, ma restano due decisioni fondamentali da prendere, così come sottolineato questa mattina anche dal Corriere dello Sport. La prima riguarda la difesa con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Il secondo in attacco.

IN VANTAGGIO – Il primo dubbio di formazione partendo dalla difesa riguarda il centrale. Simone Inzaghi sembra orientato a schierare Francesco Acerbi al centro della difesa, con Stefan de Vrij destinato alla panchina. Acerbi è reduce da un’ottima prestazione contro la Fiorentina, dove ha neutralizzato Kean, e potrebbe essere il prescelto per contenere l’attacco bianconero guidato da Kolo Muani. Accanto a lui, nel consueto 3-5-2, ci saranno Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, mentre sulle fasce confermati Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra.

Juventus-Inter, non solo Acerbi: chi in attacco tra Taremi e Thuram?

IL FAVORITO – Il primo dubbio con Francesco Acerbi sembrerebbe essere risolto, in difesa. In attacco, , invece, accanto all’inamovibile Lautaro Martinez, il favorito per partire dal primo minuto è Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, arrivato in estate dal Porto, non ha ancora trovato la continuità desiderata, ma questa potrebbe essere la sua grande occasione per lasciare il segno. Marcus Thuram, ancora non al 100% dopo il problema alla caviglia, partirà dalla panchina e potrebbe essere utilizzato a gara in corso. Per Taremi si tratta di una chance importante, considerando che finora non è riuscito a imporsi con costanza nell’attacco nerazzurro. L’ex Porto avrà il compito di supportare Lautaro e di sfruttare gli spazi che la difesa bianconera potrebbe concedere. Inzaghi spera che possa incidere e dimostrare di poter essere un’alternativa valida a Thuram nel momento clou della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia