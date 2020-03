Juventus-Inter, accesso consentito solo a 500 persone: la situazione – GdS

Condividi questo articolo

Juventus-Inter andrà in scena questa sera a porte chiuse all’Allianz Stadium. Secondo quanto riportato dalla giornalista della “Gazzetta dello Sport”, Fabiana Della Valle, la situazione fuori dalla stadio è surreale con nessun tifoso presente e accesso consentito solo a cinquecento persone.

SITUAZIONE SURREALE – Verso Juventus-Inter, situazione surreale fuori dall’Allianz Stadium dove tra meno di due ore andrà in scena una delle sfide più importanti del campionato, non solo per la sua storia ma soprattutto per la lotta al vertice tra la seconda e la terza in classifica (ricordiamo che però l’Inter ha ben due match da recuperare rispetto la Lazio, e uno rispetto la Juventus). Presente solo qualche “curioso” e soprattutto la polizia, che attende l’arrivo delle due squadre. Il match sarà visibile solo a 500 persone, 50 di questi saranno della stampa. Juventus-Inter si giocherà quindi in un Allianz Stadium super blindato.

Fabiana Della Valle – Gazzetta dello Sport