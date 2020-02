Juventus-Inter a porte chiuse non ancora ufficiale: rischio rinvio – GdS

Condividi questo articolo

Juventus-Inter secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” questa mattina, rischia ancora di essere rinviata. Non ufficiale dunque la posizione del Governo riguardo la possibilità di giocare il match a porte chiuse, la decisione arriverà in mattinata.

RISCHIO RINVIO – Juventus-Inter rischia di essere rinviata, in mattinata dovrebbe arrivare la scelta ufficiale da parte del Governo e della Lega Serie A che vorrebbero evitare di dare un’immagine di un’Italia ancora sotto scacco dall’emergenza Coronavirus. Con Juventus-Inter sono previsti altri quattro match previsti a porte chiuse, ovvero Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia: “Juve-Inter significa una platea televisiva di 170 paesi collegati, uno spot non solo calcistico in queste circostanze, uno spot che però dovrà inevitabilmente presentare l’immagine di un’Italia ancora sotto scacco per l’emergenza Coronavirus. Il piano era stato costruito con tutti i protagonisti, dalla Federcalcio alla Lega al Coni, con la regia del ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Era lui a provare a sondare il consiglio dei ministri in serata. Ma la proposta avrebbe potuto trovare un varco soltanto con la certezza di una fine delle “misure di contenimento” per la giornata di venerdì. E invece la situazione a macchia di leopardo, le diverse situazioni fra regione e regione, creavano troppe situazioni di incertezza. È un rischio grande per tutto il campionato: trovarsi non con una, ma con due giornate e mezzo da recuperare”.

IL PROBLEMA – Juventus-Inter sarebbe inoltre difficile da rinviare, dato che parliamo di due squadre ancora impegnate su tre fronti, oltre a parlare di un importantissimo match valido anche per la corsa scudetto. Non ci sarebbe alcun problema a rinviare invece gli altri quattro match, dato che parliamo comunque di squadre impegnate solo ed esclusivamente in campionato.