Juventus-Inter 0-1 al 45′: eurogol Barella, ma Handanovic è monumentale!

Termina il primo tempo di Juventus-Inter sul risultato di, sfida valevole per la finale di Coppa Italia 2021-22 (Segui QUI la nostra diretta LIVE). Ecco quanto successo fin qui allo stadio Olimpico di Roma, con i nerazzurri passati subito in vantaggio con Barella.

CHE PARTENZA – L’Inter apre subito le danze con Nicolò Barella dopo appena sei minuti di gioco, trovando un gol eccezionale dalla distanza. Dopo il gol l’Inter resta comunque in controllo della partita non concedendo praticamente nulla. Dopo i primi quindici minuti si sveglia la Juventus, con il primo tiro in porta di Paulo Dybala. Primo tempo meglio l’Inter con tanto di gol del vantaggio, ma al trentesimo minuto si svegliano i bianconeri tentando più volte la via del pareggio, trovando però la magistrale opposizione di Samir Handanovic. L’Inter conclude gli ultimi dieci minuti di gioco in controllo della partita, e all’interno dell’area avversaria dopo i due minuti concessi dall’arbitro.

Juventus-Inter, Barella fenomenale! Handanovic muro

IN CONTROLLO – L’Inter parte subito bene con la gestione del pallone, trova subito la rete dopo appena sei minuti di gioco con Nicolò Barella in azione personale 6′. Il centrocampista parte dalla sinistra, si accentra e calcia dalla distanza con il destro, lì dove Mattia Perin non può arrivare. Dopo il gol fatto, l’Inter resta in controllo della partita per almeno quindici minuti. Al 22′ Paulo Dybala a pochi passi dalla porta spreca il gol del pareggio. Dopo qualche minuto Dusan Vlahovic ci riprova con il mancino, ma trova la magistrale opposizione di Samir Handanovic che manda in calcio d’angolo. Si ripeterà ancora Samir Handanovic, al 29′, opponendosi ancora alle offensive dei bianconeri. Ci prova ancora la Juventus, così al 30′ una palla vagante all’interno dell’area di rigore , ma Paulo Dybala si divora ancora una volta, fortunatamente, il gol del pareggio. Dal 41′ Allegri aumenta il peso dell’attacco con l’ingresso di Alvaro Morata al posto di Danilo, uscito – si presume – per infortunio.

JUVENTUS 0 – 1 INTER

MARCATORI: 6′ Barella

JUVENTUS (4-4-2): 36 Perin; 6 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini (C), 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 28 Zakaria, 25 Rabiot, 20 Bernardeschi; 10 Dybala, 7 Vlahovic.

A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio; 5 Arthur, 9 Morata, 17 Luca Pellegrini, 18 Kean, 19 Bonucci, 24 Rugani, 27 Locatelli, 38 Aké, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Miretti.

Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 88 Caicedo, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi