Juventus-Inter 0-0 dopo i primi 45 minuti: pochissime emozioni

Termina il primo tempo di Juventus-Inter, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Il primo sussulto della partita arriva all’ottavo minuto, quando de Ligt anticipa tutti su calcio d’angolo e di testa colpisce verso la porta nerazzurra, ma Samir Handanovic grazie a un grande riflesso impedisce all’olandese la rete dell’1-0. Al 15′ altra bella parata di reattività da parte del portiere sloveno dell’Inter, che nega a Cristiano Ronaldo la rete che gli avrebbe permesso di andare a segno per dodici gare consecutive. Al 36′ lampo anche per la squadra nerazzurra, con Marcelo Brozovic che ci prova dalla lunga distanza, ma è bravo Szczesny a respingere il pallone. Dopo i primi 45 minuti, senza recupero, termina senza troppe emozioni particolari il primo tempo di Juventus-Inter.

JUVENTUS 0 – 0 INTER

MARCATORI: //

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 19 Bonucci (C), 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 8 Ramsey, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 77 Buffon; 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 13 Danilo, 24 Rugani; 5 Pjanic, 6 Khedira, 25 Rabiot; 10 Dybala, 33 Bernardeschi.

Allenatore: M. Sarri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Note: ; Ammoniti: ; Sostituzioni: ; Recupero: /