Juventus, lo stato di forma in vista dell’Inter: super difesa, ma un crollo

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Juventus, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Thiago Motta arriva alla partita, con un crollo nonostante una difesa rocciosa

STATO DI FORMA – Inter e Juventus si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Un periodo altalenante per i bianconeri, che continuano a mostrare una difesa rocciosa, ma anche un attacco poco prolifico. Nelle ultime cinque partite sono otto le reti siglate dalla squadra di Thiago Motta, di cui sei però in due partite (ovvero contro il Genoa, gara terminata 0-3 e la rimonta contro il Red Bull Lipsia con la vittoria per 2-3). Poi solo due gol in due partite, con un rigore – nell’1-1 contro il Cagliari, che rimane anche l’unico gol subito fin qui dai bianconeri in campionato – e un autogol nell’1-0 contro la Lazio. Poi il crollo per 0-1 nella terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League contro lo Stoccarda dopo una gara passata a subire le offensive dei tedeschi, con soltanto un enorme Mattia Perin a evitare una disfatta peggiore.

Inter-Juventus, i bianconeri si preparano alla rivincita dopo la sconfitta a San Siro della scorsa stagione

VOGLIA DI RIVINCITA – Inter-Juventus di domani sera è già una gara attesissima. Entrambe vorranno vincere per tenere la scia del Napoli, che continua a vincere. Dopo l’1-0 dei partenopei sul Lecce, sia i nerazzurri che i bianconeri dovranno per forza di cose puntare ai tre punti per non lasciar scappare la squadra di Antonio Conte. Non un’impresa facile, viste le tante assenze da entrambe le parti. Come Hakan Calhanoglu per Simone Inzaghi e Douglas Luit per Thiago Motta. Senza contare Francesco Acerbi e Gleison Bremer. Ma non solo. Insomma, un impegno difficile per entrambe. Anche perché, vedendo i numeri, non si prospetta una partita spettacolare. Che, come lo scorso anno a San Siro, potrebbe finire di misura. Speriamo nuovamente in favore dell’Inter.