Juventus-Fiorentina 1-0: i bianconeri la spuntano nel finale

Termina 1-0 Juventus-Fiorentina, gara valida per la 12ª giornata di Serie A. All’Allianz Stadium, dopo 90 minuti di equilibrio la sblocca nel finale Cuadrado. Rosso per Milenkovic

EQUILIBRIO − Juventus-Fiorentina si conclude 1-0. Match poco spettacolare ma equilibrato all’Allianz Stadium. Primo tempo di marca viola che mantiene il pallino del gioco, non sfruttando però le occasioni capitate sui piedi di Riccardo Saponara prima e Dusan Vlahovic dopo verso la mezz’ora di gioco. Nella ripresa, la Juventus alza i giri del motore cercando di mettere in difficoltà l’undici di Vincenzo Italiano. Al minuto 50 arriva la prima grande palla-gol della partita con Alvaro Morata che dopo un bellissimo sombrero calcia alto dai 20 metri. Continua forte il forcing bianconero che dal 73′ può anche giovare del cartellino rosso estratto ai danni del difensore viola Nikola Milenkovic per doppia ammonizione. La squadra di Max Allegri prova a sfruttare subito la superiorità numerica ma la conclusione di Federico Chiesa si stampa sulla traversa dopo soli quattro minuti. Nel finale, Juventus ancora pericolosa con Morata (gol annullato per offside) e Chiesa, il cui colpo di testa viene neutralizzato bene da Terraciano. Ma al 91′, i bianconeri trovano l’acuto vincente: grande percussione di Juan Cuadrado che penetra in area di rigore e col destro batte il portiere viola.