Juventus, energie gestite col Genoa. Un attaccante out contro l’Inter? – TS

La Juventus è stata sconfitta dal Genoa al Marassi. Allegri, però, proiettato già alla sfida contro l’Inter, ha gestito le energie dei suoi titolari. Le ultime da Tuttosport

TURNOVER? – La Juventus è caduta al Marassi sotto i colpi del Genoa di Blessin, che si è imposto sui bianconeri per 2-1 in rimonta. Nella testa e nelle idee di Allegri, però, il pensiero è rivolto alla sfida all’Inter in finale di Coppa Italia. Tuttosport spiega che, il tecnico, ha gestito le energie dei titolari: vanno lette così le scelte di formazione contro i rossoblù con De Ligt in panchina e Zakaria e Morata subentrati nel corso della ripresa. Anche Danilo, che non ha preso parte alla trasferta, sarà a disposizione contro i nerazzurri. Recupero possibile anche per Locatelli, poche speranze invece per McKennie. Da valutare, invece, le condizioni di Moise Kean: l’attaccante ha ricevuto una botta alla caviglia, stringendo i denti negli ultimi 20′ della sfida contro il Genoa.

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti