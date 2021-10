Juventus, due giocatori recuperano per l’Inter: titolari contro lo Zenit

Juventus in campo questa sera nella terza giornata della Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Una sfida che arriva prima del big match di domenica contro l’Inter. Massimiliano Allegri recupera due dei suoi giocatori in dubbio per la sfida.

DUE TITOLARI – Massimiliano Allegri recupera due dei suoi titolari in vista della sfida contro l’Inter di domenica sera. Mathijis de Ligt e Alvaro Morata, infatti, saranno regolarmente questa sera in campo nella sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. L’olandese aveva saltato la gara contro la Roma a causa di un affaticamento muscolare, mentre lo spagnolo non scende in campo dalla sfida contro la Sampdoria, nella quale ha proprio subito fuori l’infortunio che lo ha tenuto ai box. Entrambi ampiamente recuperati per domenica, quindi, con il solo Paulo Dybala ancora indisponibile.