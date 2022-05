Juventus, dubbio a centrocampo: a due o a tre? Per Allegri una tentazione – TS

La Juventus si prepara alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. Scelte a centrocampo praticamente fatte anche se resta ancora un dubbio legato al modulo. Inoltre, una tentazione particolare per Massimiliano Allegri.

A CENTROCAMPO – Juventus con un centrocampo a due o a tre? È questo il dubbio principale per Massimiliano Allegri, pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione a due giorni dalla sfida. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, a centrocampo rientra Dennis Zakaria dal primo minuto, anche Adrien Rabiot dovrebbe essere sicuro di una maglia da titolare, poi dipende dalle opzioni tattiche e dalla tentazione di Allegri di affidarsi ancora sul giovane Miretti. In caso di tre nel mezzo si candida anche Arthur, in alternativa Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini e Marina Salvetti

