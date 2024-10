Juventus, Danilo più di Gatti. Thiago Motta cambia modulo – TS

La Juventus si prepara a sfidare l’Inter oggi alle 18. Secondo Tuttosport – contrariamente da quanto riportato nelle ultime ore -, sarà Danilo a far coppia con Kalulu in difesa. Ecco le possibili scelte di Thiago Motta per il Derby d’Italia.

SCELTE DIVERSE – Thiago Motta ridisegna in qualche modo la Juventus considerata qualche assenza prima della sfida con l’Inter. Il tecnico sembra intenzionato a mantenere l’incertezza sulla formazione fino all’ultimo, specialmente a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, la Juventus potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, in alternativa al 4-1-4-1 ipotizzato dal Corriere dello Sport. Questa scelta tattica consentirebbe alla Juve di trovare un equilibrio tra copertura difensiva e capacità di contenere le offensive dell’Inter. In difesa, il brasiliano Danilo dovrebbe essere confermato come centrale accanto a Kalulu, offrendo stabilità e leadership nella linea arretrata. Secondo quanto riportato, Danilo prenderebbe il posto di Gatti, che siederebbe in panchina, mentre sulle fasce dovrebbero essere schierati Cambiaso a destra e Cabal a sinistra. Questa linea difensiva, ben collaudata nelle ultime partite, ha l’obiettivo di reggere l’impatto degli attaccanti nerazzurri.

Juventus, incognita centrocampo: solo una sicurezza

CAMBIO MODULO – La vera incognita per Thiago Motta riguarda il centrocampo, dove si alternano quattro nomi per tre posizioni chiave. Locatelli e McKennie dovrebbero agire come centrali davanti alla difesa, pronti sia a dare supporto alla retroguardia sia a gestire il possesso. Alle loro spalle sembra destinato alla panchina Khephren Thuram, mentre dovrebbe essere confermato Fagioli nel ruolo di trequartista alle spalle del centravanti Vlahovic. Sul fronte offensivo, Weah potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto. L’americano, dopo aver recuperato una buona condizione, ha infatti aumentato le proprie quotazioni e potrebbe partire sulla fascia destra, garantendo spinta e velocità. A sinistra, invece, è atteso Yildiz. Con una formazione rimaneggiata, Motta punta a sfruttare al massimo le risorse disponibili, e la scelta del modulo 4-2-3-1

Fonte: Tuttosport – Marco Bo