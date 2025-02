Juventus, clamorosa eliminazione contro il PSV: l’Inter non sfiderà un’italiana agli ottavi!

La Juventus ha perso contro il PSV con il punteggio di 1-3. A segno, per i padroni di casa, Ivan Perisic, Noah Lang e Ryan Flamingo. Gli olandesi troveranno l’Inter o l’Arsenal agli ottavi di finale di Champions League.

TANTE EMOZIONI – La Juventus viene ospitata dal PSV nella sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Il primo tempo vede un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con i bianconeri che sono bravi a difendersi in maniera compatta e gli olandesi che non riescono a creare occasioni realmente pericolose per riportare il punteggio complessivo in parità. Nella seconda frazione si assiste a un’intensità e una pressione completamente diverse, da parte dei padroni di casa, con un Ivan Perisic decisamente ispirato. Ciò produce il gol del vantaggio del PSV, proprio grazie al croato ex Inter, al 54′. La rete è di pregevole fattura: Perisic riceve un filtrante veloce di Noah Lang, stoppa il pallone e lo indirizza al volo alla destra della porta difesa da Michele Di Gregorio. La Juventus, nel momento di massima pressione degli avversari, trova il gol del pareggio grazie a una precisa sassata di Timothy Weah al 63′.

Ancora Perisic decisivo: il PSV porta il match ai supplementari

FINALE DI TEMPO – Il Feyenoord non si scompone dopo il gol del pareggio della Juventus, tanto da continuare ad attaccare con la stessa intensità vista precedentemente. L’applicazione degli olandesi viene premiata dal gol di Ismael Saibari al 74′, il quale deve solo appoggiare da distanza ravvicinata per battere Di Gregorio. Anche in questo caso, la rete nasce da una giocata di Perisic, autore del cross dal quale si arriva al gol del calciatore marocchino. La marcatura dà un’ulteriore spinta agli olandesi, i quali dominano il gioco e si rendono pericolosi nell’area di rigore avversaria. Nonostante la pressione offensiva costante, il PSV non riesce però a trovare il gol della qualificazione. Si va di conseguenza ai supplementari.

SUPPLEMENTARI – Vi è subito una grande occasione per il PSV all’alba del primo tempo supplementare. Ancora una volta è Saibari ad avere l’opportunità di portare la sua squadra sul doppio vantaggio, ma Di Gregorio è bravo a bloccare il pallone con i piedi. Il portiere italiano non può però far nulla sul tocco ravvicinato di Ryan Flamingo al 98′ sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Juventus va vicinissima al pareggio al 103′, con Dusan Vlahovic che colpisce il palo con una zampata su cross di Samuel Mbangula. Come prevedibile, nel secondo tempo supplementare è la Juventus a fare la partita, provando a creare l’occasione proficua per ristabilire il pareggio complessivo. Tra i più pericolosi Khéphren Thuram, autore di una percussione che si conclude con un tiro alto al 114′. Il PSV ha poi la possibilità di chiudere la partita, ma un salvataggio miracoloso di Di Gregorio impedisce a Guus Til di siglare il quarto gol per la sua compagine. Al PSV bastano comunque i tre gol già siglati per ottenere una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ciò significa che l’Inter non incontrerà nessun’italiana al prossimo turno della competizione europea.

PSV-JUVENTUS 3-1 (d.t.s.)

54′ Perisic (P), 63′ Weah (J), 74′ Saibari (P), 98′ Flamingo (P).