La Juventus batte il PSV nonostante Perisic: tra 5 giorni c’è l’Inter!

La Juventus supera contro il PSV con il punteggio di 2-1. A segno Weston McKennie, Ivan Perisic e Samuel Mbangula.

VITTORIA FINALE – La Juventus ospita il PSV nella sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League. I bianconeri iniziano l’incontro con la volontà di provare a condurre il match, ma dopo qualche attacco poco pericoloso si trovano a dover fare i conti con un PSV ben organizzato, solido e consapevole delle proprie possibilità. Quando sono gli ospiti a mostrarsi più pericolosi in fase offensiva, è la squadra di casa a punire. Il gol arriva al 34′ grazie a un ottimo colpo al volo di Weston McKennie. La rete del vantaggio non cambia l’andamento del match, per i bianconeri. Infatti, è il PSV a continuare ad attaccare con convinzione alla ricerca del gol. Rete che giunge effettivamente al 56′ con il colpo da biliardo di Ivan Perisic, storico “nemico” della Juventus durante la sua esperienza all’Inter. Nel prosieguo del secondo tempo, la squadra bianconera prova a organizzare, in maniera non molto ordinata e compatta, l’arrembaggio volto a tornare davanti. Grazie a un’accelerazione importante di Francisco Conceicao, i bianconeri riescono a riportarsi in vantaggio all’82’ con il tap-in vincente di Samuel Mbangula. Il match si conclude sul punteggio di 2-1 per i piemontesi, chiamati a sfidare l’Inter in Serie A tra soli cinque giorni.

JUVENTUS-PSV 2-1:

34′ McKennie (J), 56′ Perisic (P), 82′ Mbangula (J).