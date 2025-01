Juventus, autogol beffa di Gatti e Milan in finale: sarà derby! Sfiderà l’Inter

La Juventus comincia il 2025 con una sconfitta, quella in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. L’autogol di Gatti sa di beffa per Thiago Motta, che perde in rimonta 1-2. In finale sarà ancora derby! L’Inter attende i rossoneri.

SCONFITTA IN RIMONTA – Il Milan conquista la finale della Supercoppa Italiana dopo una rocambolesca vittoria in rimonta per 2-1 sulla Juventus al King Saud University Stadium di Riad. Una partita brutta sotto il profilo del gioco, ma densa di emozioni, che ha visto i bianconeri passare in vantaggio nel primo tempo prima di subire la rimonta rossonera nella ripresa. La partita è iniziata sotto il segno della Juventus, che ha mostrato maggiore organizzazione nei primi minuti. Al 21’, i bianconeri hanno trovato il vantaggio grazie al giovane talento turco Kenan Yildiz, schierato titolare al posto di Conceicao. L’azione è nata da un’iniziativa di Mbangula sulla fascia sinistra, che ha servito un perfetto assist in diagonale. Theo Hernandez si è perso la marcatura di Yildiz, lasciandolo libero di scagliare un potente destro che ha battuto Maignan. Nonostante il vantaggio, la Juventus non è riuscita a capitalizzare ulteriormente, lasciando il Milan in partita.

Milan nella ripresa ribalta tutto! In finale ci sarà l’Inter

AUTOGOL BEFFA – Il turning point della gara è arrivato al 71’, quando un intervento falloso di Locatelli in area ha portato l’arbitro a concedere un calcio di rigore al Milan. Christian Pulisic, freddo dal dischetto, ha spiazzato Di Gregorio per il gol del pareggio. Il colpo decisivo è arrivato appena cinque minuti più tardi. Un’azione apparentemente innocua di Musah sulla fascia destra si è trasformata in un incubo per la Juventus: il cross del centrocampista è stato deviato maldestramente da Federico Gatti, con la palla che è carambolata in porta mentre Di Gregorio si trovava leggermente fuori posizione. Un autogol clamoroso che ha regalato al Milan la vittoria.

INTER IN FINALE – Ora il Milan sfiderà l’Inter nella finalissima di lunedì 6 gennaio, in un attesissimo derby che metterà in palio il primo trofeo del 2025. I nerazzurri avranno dunque l’opportunità di vendicare la sconfitta di inizio stagione nel derby con un trofeo.