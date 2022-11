Juventus, altro infortunio in attacco ma Allegri contro l’Inter ne recupera tre – TS

Juventus eliminata dalla UEFA Champions League a seguito di un’altra sconfitta (2-1 con il Paris Saint-Germain), ma domenica c’è l’Inter e Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di un altro attaccante causa infortunio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, i bianconeri faranno di tutto per recuperare tre pedine fondamentali.

RECUPERO VICINO – Anche Moise Kean nella lista degli infortunati in casa Juventus. L’attaccante italiano non è stato convocato contro il Paris Saint-Germain per un problema muscolare e anche contro l’Inter non ci sarà. In compenso, però, Massimiliano Allegri recupererà non uno ben tre giocatori fondamentali (dopo Federico Chiesa): Dusan Vlahovic è il primo della lista, anche se la sua condizione sarà da valutare ma c’è da considerare l’attacco ridotto ai minimi termini con il solo Milik a disposizione. Gli altri due saranno Gleison Bremer e Angel Di Maria. Paredes, invece, tornerà a disposizione solo dopo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo