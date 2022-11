Juventus, Allegri ne recupera tre ma quanti dal 1′ contro l’Inter? Le ultime – CdS

Massimiliano Allegri proprio contro l’Inter si prepara a inserire nuovamente pedine nel suo scacchiere dopo il recupero di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, saranno altri tre i giocatori che torneranno a disposizione, ma quanti tra questi giocheranno titolare contro i nerazzurri? Ecco le ultime secondo il quotidiano romano.

RECUPERI – Allegri sfida l’Inter e in un colpo solo recupera Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Gleison Bremer. Tre recuperi fondamentali in quanto titolare nell’idea di gioco del tecnico bianconero, ma qual è la loro reale condizione? Potranno da subito giocare contro l’Inter? In una stagione caratterizzata dai tanti infortuni, il tecnico bianconero potrebbe considerare la prudenza, ma allo stesso tempo considera la sfida contro i nerazzurri troppo importante. Vlahovic, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, è quello più “avanti” per quanto riguarda la condizione fisica e contro l’Inter giocherà titolare. Anche perché le scelte in attacco, tolto Milik, sono praticamente azzerate soprattutto dopo l’infortunio di Moise Kean. Di Maria, invece, tornerà a disposizione ma difficile vederlo titolare, soprattutto se Allegri dovesse optare ancora per il 3-5-2 a specchio contro la squadra di Inzaghi. Ritorno in campo anche per Bremer, che potrebbe comporre una difesa tutta brasiliana formata da Danilo e Alex Sandro.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore