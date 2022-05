Juventus, Allegri convoca tutti e nessun dubbio: la probabile formazione – CdS

A differenza di quanto detto ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, la formazione il tecnico l’ha praticamente decisa. Di seguito la probabile secondo il Corriere dello Sport.

TUTTI CONVOCATI – Massimiliano Allegri, così come annunciato in conferenza stampa, convoca tutta la squadra. Compreso Federico Chiesa, infortunatosi al ginocchio lo scorso 9 gennaio. Così come McKennie, fermato a febbraio. Il tecnico non ha più dubbi di formazione: a meno di sorprese dell’ultima ora la Juve di stasera prevede un 4-4-2, con Perin portiere di coppa, difesa con Bonucci-Chiellini centrali e Danilo e Alex Sandro a coprire le fasce. Centrocampo con Cuadrado a destra e Bernardeschi a sinistra più Zakaria-Rabiot mediani, a sostegno di Dybala e Vlahovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Santoni

