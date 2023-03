Juventus alle prese con gli infortunati pre-Inter: pessimismo su uno

La Juventus domenica alle 20.45 giocherà in casa dell’Inter, ma prima c’è il ritorno di Europa League contro il Friburgo giovedì alle 18.45. Da Sky Sport arrivano aggiornamenti sulla situazione infortunati per Allegri.

CHI CE LA FA E CHI NO – Superato il trionfo di Porto, l’Inter può pensare al derby d’Italia con la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri ancora no: giovedì alle 18.45 ha il ritorno degli ottavi di Europa League in casa del Friburgo, dopo aver vinto 1-0 all’andata. Come riporta Sky Sport c’è forte pessimismo per il recupero dell’infortunato Federico Chiesa, che anche nella giornata di martedì ha proseguito nel suo lavoro individuale. Il pessimismo è per la partita di Friburgo, in giornata potrebbe non partire per la Germania: da valutare per l’Inter. Si è fatto male nella gara d’andata giovedì scorso, da verificare se recupererà per Inter-Juventus. Al derby d’Italia dovrebbe invece farcela Angel Di Maria, che ha saltato la partita contro la Sampdoria più per precauzione che per altro. Se Arkadiusz Milik dovesse sentirsi meglio venerdì farà un provino in gruppo per essere convocato domenica a Milano. In casa Juventus, quindi, a quattro giorni dall’Inter sensazioni negative per uno e più positive per altri due.