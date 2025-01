La Juventus è affetta da ‘pareggite’: Vlasic rilancia il Torino

La Juventus pareggia il secondo derby stagionale contro il Torino con il punteggio di 1-1. Al gol iniziale di Kenan Yildiz è seguito quello di Nikola Vlasic.

PRIMO TEMPO – La Juventus si presenta allo Stadio Grande Torino per provare a vincere il secondo derby della stagione dopo quello conseguito con il punteggio di 2-0 all’andata. La squadra bianconera inizia al meglio la sfida, trovando il gol del vantaggio all’8′ grazie a un’azione personale di Kenan Yildiz terminata con successo con un tiro da fuori indirizzato sul primo palo difeso da Vanja Milinkovic-Savic. I piemontesi provano a suggellare il risultato con il gol di Nico Gonzalez su assist di Samuel Mbangula, al 20′, ma la rete è viziata da un fuorigioco dell’argentino. Come se l’evento avesse scosso i padroni di casa, il prosieguo della prima frazione si caratterizza per una maggiore intensità dei granata nel condurre l’azione offensiva. Ciò si traduce nella rete dell’1-1 di Nikola Vlasic al 45′ grazie a uno splendido tiro al volo al limite dell’area di rigore.

Espulsi Motta e Vanoli: secondo tempo ad alta intensità tra Juventus e Torino

PAREGGIO FINALE – La seconda frazione di gioco è connotata da una spiccata componente di agonismo con cui le due compagini vivono la sfida. Ciò si traduce nella doppia espulsione di Thiago Motta e Paolo Vanoli a causa di un confronto non “leggero” come conseguenza del mancato fischio dell’arbitro Michael Fabbri per presunto fallo di Nicolò Savona ai danni di Yann Karamoh. Quest’episodio fa più “danni” ai padroni di casa rispetto che agli ospiti, data la carica agonistica che Vanoli stava trasmettendo ai suoi uomini nel corso della sfida. La Juventus prova a sfruttare il “disorientamento” dei granata, confezionando occasioni interessanti con Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, ma in entrambi i casi è bravo Milinkovic-Savic ad evitare il nuovo vantaggio dei bianconeri. La sfida termina così con il punteggio di 1-1, con la squadra di Motta che trova il suo dodicesimo pareggio in 19 partite stagionali in Serie A.

TORINO-JUVENTUS 1-1, IL TABELLINO:

8′ Yildiz (J), 45′ Vlasic (T).