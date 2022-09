Juric, tribuna negata. Inter-Torino per eguagliare un record – TS

Ivan Juric non potrà essere nemmeno in tribuna questa sera. Secondo Tuttosport, l’allenatore granata voleva essere presente a San Siro ma non ha ottenuto il via libera dei medici. Una sfida importante, considerato che una vittoria in Inter-Torino permetterebbe di eguagliare un record che resiste dal 2015.

RECORD – Tredici punti in sei partite. Un record che resiste dal 2015, con Ventura in panchina. Questo l’obiettivo di Ivan Juric, che sulla panchina granata non ha ancora vinto contro una big. In occasione di Inter-Torino il tecnico – colpito in settimana da una polmonite – avrebbe voluto essere presente quantomeno in tribuna. Dai medici non è arrivato il via libera, ma il tecnico ha in programma un collegamento video-telefonico con i suoi giocatori per dare la carica in vista della gara di San Siro.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto