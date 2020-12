Juric senza Barak, stessa formazione vista contro la Fiorentina: un cambio

Condividi questo articolo

Photo 201529896

Juric dovrà ancora fare a meno di Barak, squalificato per tre giornate (ridotte a due). In campo quindi la stessa formazione vista contro la Fiorentina ma con un solo possibile cambio.

STESSA FORMAZIONE – Juric per Verona-Inter in programma oggi alle 18:30 va verso la conferma della stessa formazione vista sabato scorso contro la Fiorentina. Senza lo squalificato Antonin Barák il tecnico rinuncerà al 4-2-3-1 sperimentato quest’anno – e che ha evidentemente dato i suoi frutti – tornando al suo classico 3-4-2-1. Sulla trequarti dunque Lazovic e il talentuoso Zaccagni, in questa stagione a quota tre gol realizzati. In attacco l’unico cambio rispetto sfida giocata a Firenze potrebbe essere quella dell’inserimento di Colley al posto dell’ex Eddie Salcedo. A proposito di ex, sulle fasce ci saranno ancora Davide Faraoni e Federico Dimarco.

Di seguito la probabile formazione dell’Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tamese, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Colley