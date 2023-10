Juric presenta Torino-Inter in conferenza stampa: i dettagli

Ivan Juric come di consueto andrà in conferenza stampa per presentare Torino-Inter, prossima sfida di Serie A in programma sabato alle 18, dopo la sosta per le Nazionali. Ecco tutti i dettagli.

IN CONFERENZA STAMPA – “Domani, venerdì 20 ottobre, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’incontro per i media con il tecnico Ivan Juric per la presentazione di Torino-Inter, 9a giornata del campionato di Serie A Tim”.

Fonte: torinofc.it