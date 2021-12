Juric: «Noi bene per 20 minuti. Il Torino fa fatica contro le difese forti!»

Juric dopo Inter-Torno attraverso il canale ufficiale granata si è detto soddisfatto per l’atteggiamento della sua squadra e il lavoro svolto in questi sei mesi.

SODDISFATTO – Juric è contento dell’atteggiamento della sua squadra ma ribadisce che adesso bisogna alzare il livello qualitativo: «La squadra ha fatto bene per 20-25 minuti. Abbiamo concesso un po’ troppo negli ultimi minuti, nel secondo bene però ci manca ancora qualcosa per fare bene contro le big. Statisticamente contro una squadra del nostro stesso livello facciamo bene, mentre appena si alza il livello qualitativo della difesa avversaria facciamo fatica. Anche nella costruzione di gioco facciamo fatica. Sono soddisfatto di questa squadra per l’impegno che mettono e la concentrazione. Con il presidente Cairo abbiamo parlato di questi sei mesi, la società è contenta del lavoro svolto. Ora dobbiamo migliorare la squadra con serenità e lucidità. Bisogna aumentare il livello e io mi sono espresso, penso che anche loro condividono».

Fonte: tv.torinofc.it