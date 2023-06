Juric ha due punti fermi che vengono dall’est per Torino-Inter − TS

Vigilia di Torino-Inter, ultima gara di campionato. Per i nerazzurri testa già a Istanbul, i granata sognano di arrivare in Conference League. Juric punta su due giocatori

PUNTI FERMI − Motivazioni sicuramente diverse per Torino e Inter. Domani alle 18.30 andrà in scena l’ultima partita di campionato per entrambe. I nerazzurri, già forti del loro piazzamento sicuro nella prossima Champions League, hanno in testa solo la finale della stessa a Istanbul. I granata, invece, vincendo contro la Beneamata potrebbero sognare ancora la Conference League (Juventus e sentenza Uefa permettendo). Juric si affiderà ai suoi uomini migliori e più in forma. Tra questi Miranchuk e Ilic. Il primo sarà uno dei due trequartisti ad agire dietro Sanabria (l’altro è Vlasic). L’ex Verona invece duetterà in mezzo al campo con Ricci. I due dell’est, che nelle ultime partite hanno fatto volare il Toro.

Fonte: Tuttosport − Paolo Pirisi