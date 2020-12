Juric guida la carica degli ex nerazzurri in...

Juric guida la carica degli ex nerazzurri in Verona-Inter: solo Salcedo rischia

Juric ha un ultimissimo dubbio di formazione in vista di Verona-Inter. Ed è proprio l’utilizzo dell’interista Salcedo (in prestito) a tenere banco in queste ore

EX PROTAGONISTI – Ultimo ballottaggio di formazione per Ivan Juric – per due mesi e mezzo assistente tecnico di Gian Piero Gasperini ad Appiano Gentile – a poche ore da Verona-Inter. Gli ex nerazzurri Davide Faraoni a destra e Federico Dimarco a sinistra sono sicuri del posto nel centrocampo a quattro dell’Hellas Verona. Ancora in dubbio la presenza dall’inizio di Eddie Salcedo, che rischia di finire in panchina a favore di Ebrima Colley unica punta. Ed è proprio Colley a essere leggermente in vantaggio su Salcedo. Per il resto, praticamente confermata la formazione annunciata (vedi probabili formazioni). Assenti altri due ex scuola Inter, i centrocampisti Marco Benassi per infortunio e Karim Laribi fuori rosa (vedi lista dei convocati, ndr).