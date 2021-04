Juric: «Grande partita, c’è rabbia. Gol annullato? Episodio clamoroso»

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine della partita di questo pomeriggio persa contro l’Inter.

EPISODIO CLAMOROSO – Juric recrimina sull’episodio del gol annullato a Faraoni e promuove comunque la prova della sua squadra: «Penso che abbiamo fatto una grande partita, non ho rabbia. A volte il calcio è così, gira così, lo accetti e via. C’è rabbia è normale quando fai una prestazione così contro l’Inter che è praticamente campione. E’ andata male, l’episodio è clamoroso e c’è un po’ di rabbia. Ora però sono più sereno e tranquillo e si pensa alla prossima».

LA CRESCITA DI LASAGNA – Juric parla della crescita di Lasagna: «Per noi Lasagna è fondamentale. Ci vuole tempo, lavoro e pazienza, attacca bene gli spazi con grandi velocità e ha sempre fatto questo. Noi chiediamo anche altre cose, che attacchi meglio, ci sta lavorando bene. Contro la Fiorentina ha fatto benissimo. Se hai i giocatori devi lavorare, non compri i campioni. Lui può migliorare, ha dato disponibilità e arriveranno prima o poi i frutti».

IL FUTURO – Juric non si sbilancia sul futuro: «Sinceramente non lo so. Bisogna vedere quello che si vuole fare. Io voglio competere, tutto gira intorno a questo, non ai soldi. Se abbiamo possibilità di crescere e migliorare o non c’è. Non decido io, decide il presidente, poi vediamo e si fa quello che decide lui».