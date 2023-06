Juric, caccia all’Europa: pronti i titolari per Torino-Inter – TS

Con una serie di coincidenze favorevoli, il Torino potrebbe addirittura raggiungere un posto nella prossima UEFA Conference League. Tutto dipende dal risultato in finale della Fiorentina e da una possibile squalifica o meno della Juventus. Per questo, come riporta Tuttosport, Ivan Juric punta sui titolarissimi per la gara contro l’Inter.

TUTTI DENTRO – Caccia a un posto in Europa. Sebbene le percentuali di riuscita non siano altissime, Ivan Juric vuole crederci fino in fondo. Ecco quindi che per Torino-Inter di questa sera sono pronti a scendere in campo tutti i titolari. Davanti al portiere Vanja Milinkovic-Savic spazio al terzetto difensivo composto da Djidji, Schuurs e Buongiorno. Sulle fasce Singo e Rodriguez con Ricci e Ilic a completare il centrocampo. Terzetto d’attacco, invece, che prevede Miranchuk e Vlasic alle spalle dell’unica punta Sanabria.

Fonte: Tuttosport, Alessandro Baretti