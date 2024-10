Juric in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter: definito l’orario

Ivan Juric presenterà il match tra Roma e Inter di campionato. Il tecnico giallorosso parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita. Definito l’orario.

CONFERENZA STAMPA – Ivan Juric domani terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato tra Roma e Inter. Il tecnico croato, direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, presenterà la partita in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Definito anche l’orario della conferenza stampa, che inizierà alle ore 14.00. La redazione di Inter-News.it seguirà la conferenza del tecnico giallorosso, in vista dell’atteso incontro.

SFIDA ALL’ORIZZONTE – Nel prossimo turno di campionato, l’Inter sfiderà la Roma. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo consecutivo, dopo quelli contro Udinese, Stella Rossa in Champions League, e Torino. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a dare continuità. Filotto di gare non banali per la Beneamata dopo questa sosta per le nazionali: dopo la Roma, i nerazzurri sfideranno Young Boys e poi Juventus. La Roma nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Monza di Alessandro Nesta. Nel frattempo ha recuperato un giocatore di grande importanza in avanti. Con Juric, i giallorossi hanno ottenuto sette punti in tre partite.