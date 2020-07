Juric con l’Inter perde Borini, ma ne recupera tre a centrocampo – TS

“Tuttosport” fa il punto sugli infortunati del Verona. Contro l’Inter Juric non avrà Borini, ma recupera tre giocatori a centrocampo.

TRE RECUPERI – Il Verona contro l’Inter vuole ricominciare la sua corsa all’Europa League dopo l’inatteso stop contro il Brescia. Juric dovrà fare i conti con gli indisponibili e farà di sicuro a meno di Borini. L’attaccante si è bloccato a Brescia per un risentimento muscolare e non potrà esserci. Il tecnico invece recupera Badu, Amrabat e Pessina. Il marocchino è stato tenuto a riposo per precauzione dopo un affaticamento muscolare.