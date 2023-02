Jovanovic arbitro di Inter-Porto: oggi esordio assoluto (non con le italiane)

Jovanovic sarà l’arbitro di Inter-Porto, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione serba, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Porto sarà la prima partita per Srdjan Jovanovic come arbitro dei nerazzurri. Non è però l’esordio con le squadre italiane, già incrociate più volte. Con una particolarità: la sua ultima in Champions League è fra una formazione portoghese e una di Serie A, il 4-3 del Benfica sulla Juventus il 25 ottobre. Nella fase a gironi Jovanovic ha diretto anche il Milan, nell’1-1 sul campo del Red Bull Salisburgo il 6 settembre, e come club dal Portogallo lo Sporting CP nel 2-0 al Tottenham del 13 settembre. Per Jovanovic si tratta non solo della prima da arbitro dell’Inter, ma pure del Porto.