Josep Martinez pronto all’esordio? L’ipotesi per Young Boys-Inter

Josep Martinez è stato ingaggiato dall’Inter per prendere parte a una staffetta con Yann Sommer per diventare con il tempo il titolare della porta nerazzurra. Un’occasione per il suo esordio può essere la sfida con lo Young Boys.

IL PUNTO – Josep Martinez ha sostituito Emil Audero nel ruolo di prima riserva del portiere titolare Yann Sommer. Il portiere iberico è stato prelevato in estate dal Genoa perché ritenuto in possesso dei requisiti ritenuti essenziali per poter diventare l’erede dell’estremo difensore svizzero. Tra i vari nomi sondati, compreso quello del bianconero Maduka Okoye, alla fine si è deciso di propendere per lo spagnolo in quanto considerato come quello in grado di meglio soddisfare il presupposto del “costo accessibile” e quello della futuribilità.

Young Boys-Inter, l’idea suggestiva su Josep Martinez

SUGGESTIONE – Finora Josep Martinez non ha ancora esordito con la maglia dell’Inter. Il portiere nerazzurro, nei primi 10 incontri stagionali, ha sempre visto la partita dalla panchina. Ma la svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore, con TuttoSport che paventa la possibilità di una sua titolarità nel match di Champions League contro lo Young Boys. In tal senso, l’occasione sarebbe ghiotta per dare una prova delle proprie qualità anche in maglia nerazzurra. L’ipotesi sembra essere possibile, ma è necessario attendere domani per avere maggiori certezze in merito.