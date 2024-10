Josep Martinez vicino al debutto, Inzaghi valuta l’impiego da titolare

Josep Martinez presto farà il suo debutto ufficiale con la maglia dell’Inter. Simone Inzaghi valuta l’impiego da titolare nelle prossime due sfide di campionato.

DEBUTTO – L’Inter potrebbe presto vedere il debutto del portiere spagnolo Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa come vice di Yann Sommer. Con l’infrasettimanale di Serie A, mercoledì 30 ottobre contro l’Empoli, Simone Inzaghi potrebbe decidere di dare fiducia al portiere spagnolo. Dalla sua esperienza con il Genoa in Serie A, Martinez ha dimostrato di avere reattività e una buona capacità di lettura delle situazioni, caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose per l’Inter del futuro, ma anche del presente, a partire dalla sfida contro l’Empoli. Per Martinez, l’integrazione nel sistema di gioco nerazzurro è stata graduale, ma l’eventualità di giocare, anche solo occasionalmente, gli permetterebbe di guadagnare fiducia e affiatamento con i compagni. Un aspetto non secondario, considerando che Yann Sommer, titolare indiscusso finora, ha già giocato un elevato numero di partite dall’inizio della stagione e potrebbe beneficiare di un turno di riposo in vista dei tanti impegni ravvicinati.

Maglia da titolare contro l’Empoli. Ma c’è un’alternativa

ALTRA PARTITA – Se non dovesse essere schierato mercoledì, l’occasione per lui potrebbe arrivare nel weekend, quando l’Inter affronterà il Venezia domenica sera alle 20:45. Dare spazio a Martinez in queste partite potrebbe inoltre rappresentare un’occasione di valutazione importante per Inzaghi. Il tecnico ha finora utilizzato Sommer come titolare fisso, ma l’affidabilità e l’adattamento di Martinez potrebbero allentare la pressione sul numero uno svizzero. La gestione del turnover, specialmente tra i pali, è una scelta delicata, ma in partite come quelle contro Empoli e Venezia, potrebbe rivelarsi strategica. Le prossime due sfide di campionato saranno fondamentali per l’Inter, con l’obiettivo di ritrovare sicurezza in fase difensiva. Per il portiere spagnolo, invece, per fare il suo debutto assoluto in maglia nerazzurra.