Joao Pedro: “Inter? Cagliari, a Brescia segnale. Nainggolan…”

Condividi questo articolo

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, è intervenuto oggi a “Radiolina”. L’attaccante brasiliano ha quindi inevitabilmente parlato della sfida in programma domenica alle 12.30 contro l’Inter

MOMENTO – Joao Pedro ha parlato del momento del Cagliari in vista della sfida contro l’Inter: «Un miglioramento a Brescia c’è stato. Il periodo negativo era scontato che arrivasse. Contro la Lazio è stata una partita molto particolare perché potevamo vincere 3 o 4 a 0. Contro Juventus e Milan poi ci siamo portati dietro tutto questo. A Brescia abbiamo dato un segnale. Non sarà facile, ma per continuare a sognare dobbiamo fare un girone di ritorno migliore rispetto all’andata».

AIUTO – Joao Pedro inevitabilmente ha parlato del centrocampista nerazzurri in prestito al Cagliari Radja Nainggolan: «Lui è stato importante. Senza toccare il pallone alza il livello. Lo ha fatto subito in allenamente e automaticamente in partita».