Jason (Getafe): “Contro Inter partita della vita. I nostri meriti…”

Jason, ala del Getafe in prestito dal Valencia, ha parlato a TeleMadrid della sfida di mercoledì contro l’Inter, valida per gli ottavi di finale dell’Europa League.

SFIDA IMPORTANTE – Si avvicina il calcio d’inizio della sfida tra Inter e Getafe, in programma mercoledì alle 21 e valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League. Della partita ha parlato Jason, ala del club spagnolo in prestito dal Valencia, che ha sottolineato l’importanza che ha l’appuntamento per lui e per la squadra: «È la sfida più importante della mia vita a livello di club. Una sfida che può portarci a un livello più alto, è una grande vetrina per noi. Giocheremo con tutto l’entusiasmo del mondo, senza pressione. Siamo qui per merito nostro».

Fonte: TeleMadrid