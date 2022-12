Jaissle: «Sarà importante testare l’Inter! Amichevole, ma grandi avversari»

L’Inter domani sarà impegnata nella seconda amichevole di Malta. Ci sarà il Salisburgo, test vero (vedi articolo). Il tecnico degli austriaci ha parlato alla vigilia del match

TEST IMPORTANTE − Il tecnico del Salisburgo Matthias Jaissle si è espresso sul match di domani: «Sarà anche un’amichevole, ma sono grandi avversari da affrontare. Dobbiamo assolutamente essere concentrati mercoledì. Sarà importante giocare con il nostro DNA, con il nostro stile di calcio, e testare l’Inter. Abbiamo utilizzato il tempo di recente per analizzare le nostre prestazioni della stagione fino ad ora e lavorare nelle sessioni di allenamento per migliorare alcune cose del nostro gioco. In futuro, ad esempio, vogliamo giocare un calcio migliore nell’ultimo terzo e anche oggi abbiamo lavorato intensamente sui calci piazzati in allenamento».