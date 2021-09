Italiano con vista Inter: «Settimana importante. Castrovilli in ospedale»

Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa post Genoa-Fiorentina, ha parlato della settimana di campionato, nonché delle condizioni di Castrovilli anche in vista dell’Inter

VISTA INTER − Queste le parole di Italiano con un occhio ai nerazzurri: «Settimana importante perché gli infrasettimanali ti possono far decollare o al contrario capitolare. Contro il Genoa è andata bene. Gaetano Castrovilli è andato in ospedale, ha preso la botta al costato. Posso dire solo questo, non posso dire altro». Il centrocampista era riuscito anzitempo dalla gara di Marassi per un brutto colpo (vedi articolo). Martedì sera, la Fiorentina giocherà contro l’Inter allo stadio Artemio Franchi di Firenze, match della quinta giornata di Serie A.