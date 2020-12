Italiano prepara il suo Spezia anti Inter: la probabile formazione – Sky

Vincenzo Italiano Spezia

Inter-Spezia si giocherà domenica alle 15 a San Siro. Ecco – secondo quanto riportato da “Sky Sport” – le ultime sui nostri prossimi avversari e la probabile formazione del tecnico Vincenzo Italiano.

SCELTE – “Rispetto alla gara col Bologna c’è di sicuro un cambio forzato: Chabot è squalificato ed Erlic è in pole per sostituirlo. Dubbi in mediana: il trio visto qualche giorno fa si è ben destreggiato ma Pobega e Ricci sono seri candidati per una maglia. In attacco ballottaggio Farias–Agudelo“.

PROBABILE FORMAZIONE – Queste le possibili scelte di Vincenzo Italiano: Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

