Italiano: “Inter una delle migliori squadre d’Europa. Dobbiamo dare tutto”

Vincenzo Italiano Spezia

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, nel corso della conferenza stampa della vigilia ha presentato la sfida contro l’Inter in programma domani alle ore 15:00. Di seguito le sue dichiarazioni

DETERMINAZIONE – Queste le parole di Vincenzo Italiano: «Partita con l’Inter? Mi aspetto una partita di grande sacrificio da parte nostra. Sappiamo che in entrambe le fasi dobbiao dare qualcosa in più perché affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, una della squadre più forti d’Europa. Una squadra che ha a disposizione tantissimi campioni ed un grande allenatore. Se vogliamo ben figurare dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, anche ricercando qualsiasi cosa in più. Bisogna fare una grande partita squadra, da collettivo. Ci vorrà voglia di portare a casa i duelli ed il risultato. Se entreremo in campo scarichi, senza furore agonistico, potremo andare incontro a tante difficoltà. Dobbiamo battagliare e ribattere colpo su colpo per avere una chance».