Italiano: «Fiorentina solida! Pago la cena per la vittoria a San Siro»

Queste le parole di Vincenzo Italiano arrivate al termine di Inter-Fiorentina ai microfoni di Dazn: elogia i suoi per la solidità e la concretezza contro i nerazzurri.

MERITO − Così Vincenzo Italiano ha parlato, nel post-partita di Inter-Fiorentina (vedi articolo), a DAZN: «Noi ci siamo dati l’obiettivo di risalire e guadagnare posizioni un mese e mezzo fa. In campionato stiamo rispondendo in maniera egregia, con prestazioni e vittorie. Riuscendo a battere l’Inter che è una grande squadra. È stata una bellissima partita, con tante occasioni da una parte e dall’altra, e va dato merito ai ragazzi. Siamo concreti e abbiamo trovato solidità difensiva. Ho voluto dare fiducia a Castrovilli, perché conosco e conosciamo quello che può darci. Bonaventura cerchiamo di sfruttarlo in quella zona di campo. Senza palla ha fatto tanto sacrificio. L’ultimo quarto d’ora Lukaku, Dzeko, Lautaro Martinez, Dumfries, Bellanova: avevamo bisogno di un uomo in più e di lasciare meno spazio. Sono tre punti importanti. Dovrò pagare una cena perché è la mia prima vittoria a San Siro, sia da allenatore che da giocatore».