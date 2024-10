Italia-Israele, solo una conferma tra gli interisti? La probabile formazione

Italia-Israele sarà la quarta gara di questa UEFA Nations League per le due Nazionali: di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti.

LA SFIDA – Italia-Israele può rappresentare l’occasione per gli azzurri per ribadire il primato in classifica nel gruppo 2 della Lega A. Gli azzurri, reduci da una prestazione brillante nella sua prima fase contro il Belgio, intendono concludere la seconda sosta con un successo convincente su tutti i piani. Sia su quello del gioco, ultimamente spumeggiante come non si vedeva da anni, che su quello del rendimento, finora in discontinuità con la brutta esperienza degli ultimi Europei vinti dalla Spagna.

Italia-Israele, la probabile formazione di Spalletti:

LE SCELTE – Il commissario tecnico Luciano Spalletti dovrebbe effettuare vari cambi rispetto alla sfida dell’Olimpico pareggiata contro il Belgio per 1-1. In particolare, in difesa ci si aspetta la sostituzione di Alessandro Bastoni con Alessandro Buongiorno. Per quanto riguarda il centrocampo, l’esterno sinistro Federico Dimarco potrebbe essere sostituito da Destiny Udogie, mentre Nicolò Fagioli dovrebbe prendere il posto di Samuele Ricci. Alla conferma di Sandro Tonali potrebbe associarsi quella di Davide Frattesi, un pilastro del centrocampo di Spalletti. In attacco, Giacomo Raspadori dovrebbe assumere il ruolo di “sottopunta” sostituendo Lorenzo Pellegrini, espulso contro il Belgio.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti.