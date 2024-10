Italia-Belgio, Spalletti fa ‘all-in’ Inter! La probabile formazione

Italia-Belgio è in programma per stasera 10 ottobre alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti.

LA SFIDA – L’Italia sfiderà il Belgio nella terza gara della sua Nations League 2024-2025. La Nazionale azzurra si prepara al match con l’entusiasmo di chi ha siglato due importanti vittorie contro Francia e Israele e la voglia di chi intende dimostrare che quelle sfide non siano state una casualità. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti, per l’occasione, ha deciso di puntare su un nucleo di calciatori che ha fatto bene nei precedenti incontri in maglia italiana.

Italia-Belgio, la probabile formazione di Spalletti:

LE SCELTE – Spalletti opta per un’Italia ben tinta di nerazzurro, con la probabile presenza dal primo minuto di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Si tratta di giocatori che hanno raggiunto un livello internazionale, con la maglia nerazzurra, e che rappresentano un “usato sicuro” per il tecnico toscano. Immutati, rispetto alla formazione cui ci ha abituati Spalletti, la porta, la difesa e il centrocampo. Per quanto riguarda il versante offensivo, Lorenzo Pellegrini è al momento favorito su Giacomo Raspadori per agire alle spalle dell’unica punta Mateo Retegui.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti.