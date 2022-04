Irrati-Mazzoleni, rigore ripetuto per ‘confusione’. Così il Var non aiuta – CdS

Si è chiusa 0-1 la partita ieri tra Juventus e Inter con i nerazzurri bravi a rilanciarsi nella corsa scudetto dopo un periodo veramente nero. Inzaghi ha saputo tirar fuori la grinta dai suoi con il match deciso dal rigore di Calhanoglu dopo il putiferio. E Irrati e Mazzoleni finiscono sul banco degli imputati.

MOVIOLA – L’Inter ha vinto 1-0 sbancando l’Allianz Stadium e rilanciandosi nella corsa scudetto. I nerazzurri dovevano vincere in tutti i modi e ci sono riusciti. Decisivo l’episodio a fine primo tempo che ha causato il rigore su Dumfries. Irrati e Mazzoleni però, ci hanno messo un po’ prima di assegnarlo e ci sono tanti altri episodi negativi nella gara. Il direttore di gara, Irrati, per il Corriere dello Sport è in ingiustificabile e si prende un 4.5 secco mentre il var Mazzoleni mezzo voto in più, 5. Tanti episodi secondo il quotidiano questa mattina che hanno mandato in confusione arbitro e var ma una sentenza è chiara: così il Var non aiuta l’arbitro. Il contatto Bastoni-Zakaria viene confermata la decisione del campo del fallo fuori area ma i dubbi che fosse sulla linea restano. Non solo però il primo arbitro e il var male, anche il quarto uomo Ghersini non ha gestito bene gli attimi di ira di Massimiliano Allegri. Insomma, malissimo. Sull’episodio che ha deciso il match poi, il contatto Dumfries-Morata, lrrati ha fatto ricorso al var ma da lì in poi è successo di tutto con un calcio di rigore fatto ripetere per ‘confusione’.

